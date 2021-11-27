MARMARİS'TE KUVVETLİ RÜZGAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde saatteki hızı 40 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekerken, 35 metre uzunluğundaki 'Demir' isimli ahşap, günü birlik gezi teknesi sürüklenerek, karaya oturdu.

Marmaris'te bugün saat 10.30 etkili olan karayelin hızı saatte 40 kilometreyi buldu. Sahil Güvenlik ekipleri telsizle kaptanları dikkatli olması konusunda uyardı. Yat Limanı, Kordon Caddesi ve Uzunyalı mevkiinde kapalı işyerlerinin önlerindeki saksı, masa ve sandalyeler kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi. Vatandaşlar rüzgar nedeniyle yolda yürümekte güçlük çekti. Sahil şeridinde bulunan binaların çatılarındaki uydu antenleri ve kiremitler yola uçtu. Şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Yat Limanı'ndan İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil şeridinde bazı MOBESE kameraları kırıldı, kabloları koptu. 4 metreyi bulan dev dalgalar nedeniyle Yat Limanı yürüyüş yolu su ile doldu. Oteller bölgesi olarak bilinen Uzunyalı mevkiinde 35 metrelik 'Demir' isimli ahşap, günü birlik tur teknesi, sürüklenip, karaya oturdu. Marmaris- Turunç ve Marmaris- Datça Karayolu'na düşen küçük kaya parçaları ekipler tarafından temizlendi. Kuvvetli rüzgar, saat 12.00 sıralarında, etkisini yitirip, yerini yağmura bıraktı. Belediye ekipleri rüzgar ve yağmurun durmasının ardından sahil şeridinde hummalı temizlik çalışması başlattı.