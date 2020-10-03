Son dakika... Marmaris'te kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika... Marmaris'te kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Marmaris'te kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuyumculuk yapan bir kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Marmaris'te kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuyumculuk yapan bir kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay Siteler Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuyumculuk yapan Raşit A.'ya dükkanını kapatacağı sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından otomatik tüfekle ateş açıldı. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kuyumcu Raşit A. bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Raşit A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Marmaris'teki hastaneden Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şahsın yakalanması için polis ekipleri il genelinde çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika... Marmaris'te kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika... Marmaris'te kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika... Marmaris'te kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika... Marmaris'te kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika... Marmaris'te kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı

Marmaris, Saldırı, Muğla, Ateş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 01:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Marmaris'te kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Okulda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? İşte madde madde Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rehberi Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller
Azerbaycan, Ermenistan'ın 'Masaya oturalım' teklifine yanıt verdi: Karabağ işgali sona ermeli, ondan sonra görüşmeler mümkün Azerbaycan, Ermenistan'ın 'Masaya oturalım' teklifine yanıt verdi: Karabağ işgali sona ermeli, ondan sonra görüşmeler mümkün         
23:55
Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti         
21:18
Ukrayna, Dağlık Karabağ gerginliğinde tarafını seçti: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Ukrayna, Dağlık Karabağ gerginliğinde tarafını seçti: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz         
20:56
Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı         
20:26
AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı         
19:03
Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı         
17:28
Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
16:17
Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu         
15:55
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı         
09:27
Davutoğlu başbakanlıktan neden istifa ettiğini açıkladı: Türkiye krize girerdi Davutoğlu başbakanlıktan neden istifa ettiğini açıkladı: Türkiye krize girerdi         
08:42
Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 02:53:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Marmaris'te kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei