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Marmaris'te mahalle meclislerinin ilki kuruldu

4 dakika önce

Marmaris Kent Konseyi her mahallede oluşturmak için çalışma başlattı.

Marmaris'te mahalle meclislerinin ilki kuruldu, System.String[]
Marmaris Kent Konseyi her mahallede oluşturmak için çalışma başlattı. Mahalle meclislerinin ilk Adaköy Mahallesi'nde oluşturuldu.

Marmaris Kent Konseyi her mahallede oluşturmak için çalışma başlattı. Mahalle meclislerinin ilk Adaköy Mahallesi'nde oluşturuldu. Adaköy Mahalle Meclisi muhtar başkanlığında bir başkan yardımcısı, bir yazman ve 5 üyeden oluşuyor. Kent Konseyi, Mahalle meclisi çalışmasıyla mahallenin sorunlarının neler olduğu ve çözümlerine yönelik önerilerini "ortak akıl" yöntemiyle belirleyerek Kent Konseyi üzerinden yerel yönetime aktarmak, tüm mahallenin ortak çıkarına çözümler üretmek ve demokrasinin tabana yayılması hedefleniyor. Dün ilk toplantısını Uçurtma Restoran'da gerçekleştiren Adaköy Mahalle Meclisi, yapılan seçimde Başkan Sermin Güvenç, Başkan Yrd. Gülçin Kibar ve Yazman Canay Gürcan olarak belirlenen toplantıda en önemli sorun olarak kanalizasyon altyapısının bir an önce yapılması bu süre zarfında da vidanjör ücretleri konusunda Belediye Başkanlığının kolaylık göstermesi konusu karara bağlanmıştır. Ayrıca eski Ziraatçılar Kampı alanının temiz ve korunaklı tutulması konusunda milli parklar ile görüşülmesi ve neler yapılabilir konusunda birlikte hareket edilerek çözüm üretilmesi için de karara varıldı. - MUĞLA
Kent Konseyi, Marmaris, Adaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:34 Kaynak: İHA
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