Marmaris'te mahsur kalan 5 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede mahsur kalan 5 sığınmacı kurtarıldı.

Bayır Mahallesi Çiftlik koyu mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki bir grup sığınmacı yardım talebinde bulundu.

Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 sığınmacıyı bota alarak kurtardı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.