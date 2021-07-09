Muğla'da mahsur kalan 16 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede mahsur kalan 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında karadan ulaşımın olmadığı yerde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, 16 düzensiz göçmeni bota alarak limana getirdi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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