Marmaris'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Söğüt Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arasöz ve 10 yangın müdahale ekibi sevk edildi. Yangına helikopterle de havadan müdahale edildi.

Yerleşim yeri yakınındaki yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Yangında bir hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Hazineye ait olan alanda etkili olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.