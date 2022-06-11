Marmaris'te marinada bağlı yat yandı - Son Dakika
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Marmaris'te marinada bağlı yat yandı

11.06.2022 14:49
Marmaris'te marinada bağlı yat yandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, özel marinada bağlı olan, 23 metrelik yatta yangın çıktı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, özel marinada bağlı olan, 23 metrelik yatta yangın çıktı. Alevler söndürülürken, yat ise kullanılamaz hale geldi.

Marmaris'in Hisarönü Körfezi'ndeki özel marinada demirli bulunan, 23 metre uzunluğundaki ABD bayraklı yatın motor dairesinden, saat 12.30 sıralarında, dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik botları ile Datça Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangın sonrası yat, kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.


Marmaris'te marinada bağlı yat yandı
Marmaris'te marinada bağlı yat yandı
Marmaris'te marinada bağlı yat yandı
Marmaris'te marinada bağlı yat yandı
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Kaynak: DHA

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