Marmaris'in Hisarönü Körfezi'ndeki özel marinada demirli bulunan, 23 metre uzunluğundaki ABD bayraklı yatın motor dairesinden, saat 12.30 sıralarında, dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik botları ile Datça Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangın sonrası yat, kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marmaris'te marinada bağlı yat yandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.