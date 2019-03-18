Marmaris'te Mart Güneşi Keyfi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler sahil ve yürüyüş yollarında renkli görüntüler oluşturdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler sahil ve yürüyüş yollarında renkli görüntüler oluşturdu.



Mart ayında güneşli, sıcak havayı gören Marmarisliler ve ilçedeki az sayıdaki turist, plajlara ve yürüyüş yollarına akın etti. Şehir merkezinde sıcaklığın 20 dereceye ulaşmasıyla aileler çocuklarıyla gün boyu plajlarda oyun oynadı. Yazlık kıyafetlerle sahil yollarını dolduranlar bisiklete binip, bol bol yürüyüş yaptı. Kimileri bikinileri ile güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri de 'oteller bölgesi' olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkisi'nde sahilde kurulan sandalye ve masalarda dinlendi, deniz manzarası eşliğinde içeceklerini yudumladı. Güneşli havayı görüp, ailesiyle sahile koşan Mehmet Dolcak da Mart ayı ortasında hava çok güzel ve çocuklarımızla beraber güneşin tadını çıkarıyoruz dedi. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Artık hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak. Gündüz 20 dereceye ulaşan sıcaklıklar hakim olacak. Deniz suyu sıcaklığı 14, nem ise yüzde 58 civarında dedi.

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