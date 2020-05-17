Marmaris'te mayısın hava sıcaklığı rekoru kırıldı - Son Dakika

Marmaris'te mayısın hava sıcaklığı rekoru kırıldı

Muğla'nın gözde turizm merkezi Marmaris'te, meteorolojik verilerin kayıt altına alındığı tarihten bu yana mayısta 40,1 dereceyle en yüksek sıcaklık ölçüldü.

Marmaris'te mayısın hava sıcaklığı rekoru kırıldı, System.String[]

Muğla'nın gözde turizm merkezi Marmaris'te, meteorolojik verilerin kayıt altına alındığı tarihten bu yana mayısta 40,1 dereceyle en yüksek sıcaklık ölçüldü.

Akdeniz ve Ege'de mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı, Muğla'nın ünlü turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de yaşamı olumsuz etkiledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle az sayıda kişinin dışarı çıktığı bölgede, yüksek sıcaklığın da etkisiyle cadde ve sokaklar tamamen boşaldı.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgi göre, ilçede meteorolojik verilerin kayıt altına alındığı 1980'li yıllardan bu yana, ilk kez mayısta hava sıcaklığı 40,1 derece kaydedildi.

Deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü ilçede, denize girme yasağı devam ettiğinden vatandaşlar evleri ve iş yerlerinde serinlemeye çalıştı.

İlçede gün boyu güneş altında kalan termometrelerin 47 dereceyi göstermesi dikkati çekti.

Öte yandan, Fethiye- Antalya kara yolunda asfaltın sıcak havadan erimesi nedeniyle, sürücüler kontrollü seyretti. Fethiye ilçesinde denize girme yasağının sürdüğü ünlü Ölüdeniz Plajı da alışılmışın dışında sıcak havada sessizliğe büründü.

Seydikemer ilçesinde ise hava sıcaklığı 42,7 derece kaydedildi.

Hava sıcaklığının 39, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Bodrum'da, vatandaşların evde kalmayı tercih etmesiyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 02:40 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris'te mayısın hava sıcaklığı rekoru kırıldı - Son Dakika

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