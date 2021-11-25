Marmaris'te meydan savaşını andıran ortaklık kavgası! O görüntüler saniye saniye kamerada - Son Dakika

Daha önce de 3 kişinin bıçaklanarak yaralandığı DSV Yatçılık'ta kavgalar sürekli devam edince güvenlik güçleri bölgede 24 saat esasına göre görev yapmaya başladı. Kısa sürede 50'ye yakın olay ve şikayetin gerçekleştiği DSV Yatçılık kapısını önünde son yaşanan kavgada taraflar birlerine ellerine ne geçirdi ise onunla saldırdı. Bisikletlerin bile havada uçuştuğu kavganın, iş yerine kendisini yeni ortak olarak tanıttan bir kişinin yanındaki kişilerle zorla girmeye çalışması sonucu çıktığı belirtildi.

BİR ANDA ORTALIK KARIŞTI

Güvenlik kamerasına da yansıyan kavga görüntülerinde; kendisini firmanın yeni ortaklarından olarak tanıtan bir şahsın özel güvenlik görevlilerinin olduğu kulübeye girmesi ile ortalık karışıyor. Şahsın güvenlik kulübesine girmesi ile bir şahıs kulübenin penceresinden kendisini dışarı atıyor. Bunun üzerine başlayan kavga ve arbedede taraflar birbirlerine sandalye, sopa, taş ve bisikletle saldırıyor. Jandarmanın biber gazı kullanarak ayırmak istediği kavgada bıçaklanan bir kişi ise hastaneye kaldırılıyor.

"3 KİŞİYİ BIÇAKLADILAR"

DSV Yatçılık firmasının yüzde 50'sinin müvekkili Marmaris Yapı'ya geri kalan yüzde 50 hissenin ise Ulviye Ali-Zade Kuceruk ve bir başka yabancı ortağa ait olduğunu belirten Avukat Suna Öztaşdönderen, 50'ye yakın şikayetleri olmasına rağmen halen mahkemenin bir karar vermediğini belirtti. Bölgede müvekkilleri ve çalışanların can güvenliğinin tehlikede olduğunu ileri süren Avukat Öztaşdönderen, "Geçtiğimiz günlerde 3 kişiyi bıçakladılar. Bugün yine şirketin ortağı olduğunu belirtip içeri girmek isteyen kişi ve beraberindekiler tarafından bir kişi daha bıçaklandı. Bunların talimatla gerçekleştiğini biliyoruz" diyerek bıçaklama olayını gerçekleştirenlerin elini kolunu sallayarak dolaştığını ileri sürerek bir an önce hukukun karar veresini beklediklerini söyledi.