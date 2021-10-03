MARMARİS'TE MİNİKLER HAYVAN BARINAĞINI RENGARENK YAPTI - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, resim kursu alan 7-13 yaş arası öğrenciler, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında Hayvan Rehabilitasyon Geçici Bakım Merkezi'nin gri duvarlarını kedi, köpek, çiçek figürleri ile adeta tabloya dönüştürdü.

Marmaris'te çocuklara eğitim veren bir atölye, Hayvan Rehabilitasyon Geçici Bakım Merkezi'ni yenilemek ve kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde harekete geçti. Bakımevini güzelleştirmek için gönüllü olan 8 öğrenci, barınağın yıpranmış gri duvarlarına kedi, köpek ve çiçek figürleri çizdi. Bakımevini yeni görünümüne kavuşturan çocuklar, barınaktaki hayvanlarla vakit geçirdi. Marmaris Belediyesi'ne çocukların talebini ileten atölyenin sahibi Günseli Top, Satın alma, sahiplen çağrısında bulunarak,'4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü' kapsamında böyle bir etkinliğe imza atmak benim ve çocuklarım için ayrı bir mutluluktur. Çocuklarımıza doğayı ve hayvanları koruma duygusunu hep aşılıyoruz. Geleceğin minik yürekli ressamları hem duvarları rengarenk yaptı hem de hayvanları severek güzel anlar yaşadı ifadelerini kullandı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise, Bu projeyle çocukları ve can dostlarımızı bir araya getirdiğimize inanıyoruz. Onların bakış açılarını, duygularını, düşüncelerini duvarlara yansıtmaları ve bakımevini rengarenk yapması hepimizi mutlu etti dedi.