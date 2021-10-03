Üye Girişi
MARMARİS'TE MİNİKLER HAYVAN BARINAĞINI RENGARENK YAPTI - Son Dakika

MARMARİS'TE MİNİKLER HAYVAN BARINAĞINI RENGARENK YAPTI

03.10.2021 14:19

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, resim kursu alan 7-13 yaş arası öğrenciler, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında Hayvan Rehabilitasyon Geçici Bakım Merkezi'nin gri duvarlarını kedi, köpek, çiçek figürleri ile adeta tabloya dönüştürdü.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, resim kursu alan 7-13 yaş arası öğrenciler, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında Hayvan Rehabilitasyon Geçici Bakım Merkezi'nin gri duvarlarını kedi, köpek, çiçek figürleri ile adeta tabloya dönüştürdü.

Marmaris'te çocuklara eğitim veren bir atölye, Hayvan Rehabilitasyon Geçici Bakım Merkezi'ni yenilemek ve kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde harekete geçti. Bakımevini güzelleştirmek için gönüllü olan 8 öğrenci, barınağın yıpranmış gri duvarlarına kedi, köpek ve çiçek figürleri çizdi. Bakımevini yeni görünümüne kavuşturan çocuklar, barınaktaki hayvanlarla vakit geçirdi. Marmaris Belediyesi'ne çocukların talebini ileten atölyenin sahibi Günseli Top, Satın alma, sahiplen çağrısında bulunarak,'4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü' kapsamında böyle bir etkinliğe imza atmak benim ve çocuklarım için ayrı bir mutluluktur. Çocuklarımıza doğayı ve hayvanları koruma duygusunu hep aşılıyoruz. Geleceğin minik yürekli ressamları hem duvarları rengarenk yaptı hem de hayvanları severek güzel anlar yaşadı ifadelerini kullandı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise, Bu projeyle çocukları ve can dostlarımızı bir araya getirdiğimize inanıyoruz. Onların bakış açılarını, duygularını, düşüncelerini duvarlara yansıtmaları ve bakımevini rengarenk yapması hepimizi mutlu etti dedi.

MARMARİS'TE MİNİKLER HAYVAN BARINAĞINI RENGARENK YAPTI
MARMARİS'TE MİNİKLER HAYVAN BARINAĞINI RENGARENK YAPTI
MARMARİS'TE MİNİKLER HAYVAN BARINAĞINI RENGARENK YAPTI
MARMARİS'TE MİNİKLER HAYVAN BARINAĞINI RENGARENK YAPTI

Rehabilitasyon, Marmaris, 4 Ekim, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARİS'TE MİNİKLER HAYVAN BARINAĞINI RENGARENK YAPTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Antalya'da 14:10 Antalya'da "Falezlerden atlayacağım" ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinde kimseyi bulamadı Dağlardan binbir emekle getirilen Kanlıca mantarının kazandırdığı para şaşkınlık yarattı 14:01 Dağlardan binbir emekle getirilen Kanlıca mantarının kazandırdığı para şaşkınlık yarattı Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü 13:45 Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı 13:30 Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş 12:43 İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı 12:05 Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde 11:39 Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede 09:44 Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede

Son Dakika Haberleri
14:19 Pencereden düşen oğlunu gördü, kalp krizi geçirdi! Acılı anne yaşam mücadelesi verirken, oğlu hayatını kaybetti
14:10 Antalya'da "Falezlerden atlayacağım" ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinde kimseyi bulamadı
14:03 Alkolü bağımlısı vatandaşı, muhabbet kuşları sağlığına kavuşturdu! Tüm kötü alışkanlıklarını geride bıraktı
14:01 Dağlardan binbir emekle getirilen Kanlıca mantarının kazandırdığı para şaşkınlık yarattı
13:45 Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü
13:36 Nişanlı çift, magandalık yapan muhtarın kurbanı oldu! Havaya ateş etmesi engellenmek istenince arbede çıktı
13:30 Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı
13:28 Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır
12:43 İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş
12:02 Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak
Pencereden düşen oğlunu gördü, kalp krizi geçirdi! Acılı anne yaşam mücadelesi verirken, oğlu hayatını kaybetti Pencereden düşen oğlunu gördü, kalp krizi geçirdi! Acılı anne yaşam mücadelesi verirken, oğlu hayatını kaybetti         
14:20
Alkolü bağımlısı vatandaşı, muhabbet kuşları sağlığına kavuşturdu! Tüm kötü alışkanlıklarını geride bıraktı Alkolü bağımlısı vatandaşı, muhabbet kuşları sağlığına kavuşturdu! Tüm kötü alışkanlıklarını geride bıraktı         
14:03
Balkonun demirlerine asılı ay ve yıldızı kesilmiş Türk bayrağı ekipleri harekete geçirdi Balkonun demirlerine asılı ay ve yıldızı kesilmiş Türk bayrağı ekipleri harekete geçirdi         
13:55
Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi         
13:34
Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır         
13:29
O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu         
12:27
Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak         
12:03
3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü         
09:53
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti         
09:01
Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak         
00:06
Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi         
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 14:27:08. #1.12#
SON DAKİKA: MARMARİS'TE MİNİKLER HAYVAN BARINAĞINI RENGARENK YAPTI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement