Marmaris'te Muğla Gençlik Korosu ve Orkestrası konseri

Antalya ve Muğla'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı ve konser düzenlendi.

Muğla'da Menteşe Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan etkinliğe katılan binlerce kişi 3 kilometre boyunca ellerinde fenerler ve Türk bayrakları ile yürüdü.

Etkinliğe katılanlar, Menteşe Belediyesi aracından çalınan marşlar eşliğinde yürürken vatandaşlar da balkon ve pencerelerden destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren fener alayının ardından sanatçı Hüseyin Turan konser verdi.

Marmaris'te de Atatürk Caddesi boyunca Atatürk Meydanı'na kadar binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde yürüdü.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, caddeye açılan ara sokakları güvenlik şeridiyle kapattı.

Marmaris Kaymakamlığı himayesinde, Atatürk Meydanı'nda 120 gençten oluşan Muğla Gençlik Korosu ve Orkestrası konser verdi. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu da konsere katkı sundu.

19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda da Marmaris Belediyesi organizasyonuyla Blue Note konseri gerçekleştirildi.

Antalya

Antalya'nın Manavgat ilçesinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser düzenlendi.

Belediye tarafından organize edilen ve bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği fener alayı, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Fener alayına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar ve binlerce vatandaş katıldı.

Fener alayına katılanlar, marşlar ve şarkılar eşliğinde bir süre yürüdükten sonra Atatürk Kültür Merkezi'ne ulaştı.

Atatürk Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen konserde de Ayla Çelik ve Gökhan Tepe sevilen şarkılarını Manavgat halkı için seslendirdi.