Marmaris'te muhtarlar ve kurum amirlerine iftar verildi - Son Dakika
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Marmaris'te muhtarlar ve kurum amirlerine iftar verildi

28.04.2022 23:23
Marmaris'te muhtarlar ve kurum amirlerine iftar verildi

Marmaris ilçesinde muhtarlar ve kurum amirleri Kaymakamlık iftarında bir araya geldi.

Marmaris ilçesinde muhtarlar ve kurum amirleri Kaymakamlık iftarında bir araya geldi.

Siteler Mahallesi'nde bir otelde gerçekleştirilen iftar programına, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, kurum amirleri, muhtarlar ve aileleri katıldı.

Marmaris Müftüsü Mehmet Yorulmaz'ın iftar duası ile başlayan programda, Kaymakam Aksoy, masaları tek tek dolaşarak davetlilerle sohbet etti.

Aksoy, davete katılan muhtarlar ve ailelerine teşekkür etti.

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Ertuğ Şevket Aksoy, Kaymakamlık, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris'te muhtarlar ve kurum amirlerine iftar verildi - Son Dakika


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