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Marmaris'te müze olarak kullanılan 1 asırlık yapı küle döndü - Son Dakika

Marmaris'te müze olarak kullanılan 1 asırlık yapı küle döndü

10.08.2021 11:12
Marmaris'te müze olarak kullanılan 1 asırlık yapı küle döndü, System.String[]

MUĞLA(İHA) – Marmaris'te müze olarak kullanılan bir asırlık yağ fabrikası, orman yangınlarında küle döndü.

MUĞLA(İHA) – Marmaris'te müze olarak kullanılan bir asırlık yağ fabrikası, orman yangınlarında küle döndü. Müzenin sahibi İrşat Alper, "Maddi hasarlar geri geliyor. Manevi değeri olan parçalar yandı. En çok üzüldüğümüz şey o oldu" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 8 gün süren yangınlar, ormanların yanı sıra evleri, işyerlerini ve bir de yağhane müzesini etkiledi. Marmaris merkezine 36 kilometre mesafedeki kırsal Bayır Mahallesi'nde müze olarak kullanılan tarihi zeytinyağı fabrikası yanarak küle döndü.

Yangında kullanılamaz hale gelen müzenin içerisinde 100 yıllık arıcılıkta ve zeytinyağı üretiminde kullanılan aletler bunuyordu. Ayrıca eski fotoğraflar, pikap, televizyon ve yüzlerce şişe bal ile bitkisel yağlar da yangında yok oldu. Maddi zararı devlet tarafından karşılanan müze sahibi İrşat Alper, manevi değeri olan dede yadigarı parçaları kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

"Maalesef bu manzarayla karşılaştık"

Yangının çok kısa bir şekilde dağlardan köye ulaştığını söyleyen İrşat Alper, "Arabalarına binenler Söğüt köyüne kaçmaya başladı. Köye baktığımızda merkezi yerler bile tutuşmaya başlamıştı. Jandarma boşalttı. Sabaha kadar Selimiye'de bekledik. Köye giremedik. Sabah geldiğimizde maalesef bu manzarayla karşılaştık. Çok büyük zararımız oluştu" dedi.

"Maddi zararlar devletimiz tarafından karşılandı"

Yanan müzenin yerli ve yabancı turistler ziyaret ettiği bir nokta olduğunu ifade eden Alper, "Maddi zararlarımızı hiç ummadığım şekilde devletimiz tarafından karşılandı. Belediyemiz de çok moral verici ziyaretlerde bulundular. Bize yardım edeceklerini söylediler. O bakımdan çok minnettarım" diye konuştu.

"Manevi tarafı benim için önemli"

Maddi zararın çok büyük olduğunu kaydeden Alper, "Maddi zararlar bir şekilde karşılanıyor. Devletimiz tarafından karşılanıyor. Manevi tarafı benim için önemli. Burada yanan değerli parçaları nasıl telafi ederiz. Onu bilmiyorum. Çok değerli kitaplarımız vardı. Bu müzeyi alternatif turizme katkı sağlamak köyümüze bir değer kazandırmak için kendi gücüm ve çabamla gerçekleştirebildim. Çok değişik köylerden değişik eserler de topladım. Civar köylerden dedelerimizin kullandığı eski eşyaları sergiledik" şeklinde konuştu.

En az yüz yıllık dede yadigarı parçaların yandığını dile getiren Alper, "Burası inşallah ileriki günlerde geliştiğinde daha güzel olacak" dedi. - MUĞLA

Marmaris'te müze olarak kullanılan 1 asırlık yapı küle döndü
Marmaris'te müze olarak kullanılan 1 asırlık yapı küle döndü
Marmaris'te müze olarak kullanılan 1 asırlık yapı küle döndü
Marmaris'te müze olarak kullanılan 1 asırlık yapı küle döndü
Marmaris'te müze olarak kullanılan 1 asırlık yapı küle döndü
Marmaris'te müze olarak kullanılan 1 asırlık yapı küle döndü
Marmaris'te müze olarak kullanılan 1 asırlık yapı küle döndü
Marmaris'te müze olarak kullanılan 1 asırlık yapı küle döndü

Marmaris, Muğla, Müze, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Marmaris'te müze olarak kullanılan 1 asırlık yapı küle döndü - Son Dakika


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