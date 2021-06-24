Üye Girişi
Marmaris'te narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika

Marmaris'te narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

24.06.2021 16:48
Marmaris'te narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesi narkotik suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri peş peşe yaptıkları operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi narkotik suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri peş peşe yaptıkları operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uzun süreli teknik ve fiziki olarak takip edilen uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen E.Y. ve B.K isimli şahısların müşterek kaldıkları ikametlerinde yapılan aramada, 15 gr Hint kenevir tohumu, satışa hazırlanmış paketler halinde 17gr Met amfetamin,7.30 gr sentetik madde, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 300 TL para ele geçirildi. E.Y. ve B.K isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgilere ulaşılan 19 yaşındaki M.K isimli şahsın evinde, boyları 15cm ile 50 cm arasında olan 20 kök Hint keneviri 0,59 gram kokain, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan ışıklandırma ve havalandırma düzeneği ve muhtelif tarım ilaçları ele geçirildi., M.K sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MUĞLA

Marmaris'te narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Marmaris'te narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Marmaris'te narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Marmaris'te narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Marmaris'te narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Marmaris'te narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Uyuşturucu Madde Ticareti, Marmaris, Narkotik, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok 17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti 17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu 17:16 Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu
Gölgede 35, güneşte 50 derece! Antika termometre ile Şanlıurfa sıcağını ölçtü 17:15 Gölgede 35, güneşte 50 derece! Antika termometre ile Şanlıurfa sıcağını ölçtü Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama 17:14 Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem 17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de 17:05 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var 15:57 AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var

Son Dakika Haberleri
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:13 5 kez kendi cenazesini planlayan hastanın inanılmaz hikayesi! Koronavirüs testi 42 kez pozitif çıktı
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
16:26 Eski Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun 25 milyon liralık mirası 272 kişiye bölündü
Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar         
17:33
Bankacılık sektörü kredi hacmi 3 trilyon 884 milyar lira oldu Bankacılık sektörü kredi hacmi 3 trilyon 884 milyar lira oldu         
17:27
Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 4,6 milyar lira yükseldi Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 4,6 milyar lira yükseldi         
17:17
Kurban Bayramı'ndan önce yine aynı hikaye! Et ve tavuk fiyatları artıyor Kurban Bayramı'ndan önce yine aynı hikaye! Et ve tavuk fiyatları artıyor         
17:16
M3 para arzı 3,8 trilyon liraya çıktı M3 para arzı 3,8 trilyon liraya çıktı         
17:15
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı         
17:12
Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı         
17:05
Başkan adayının, Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı         
16:19
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı         
15:29
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi         
14:46
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu         
14:11
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 17:37:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris'te narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement