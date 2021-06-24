Marmaris'te narkotik ekipleri suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesi narkotik suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri peş peşe yaptıkları operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uzun süreli teknik ve fiziki olarak takip edilen uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen E.Y. ve B.K isimli şahısların müşterek kaldıkları ikametlerinde yapılan aramada, 15 gr Hint kenevir tohumu, satışa hazırlanmış paketler halinde 17gr Met amfetamin,7.30 gr sentetik madde, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 300 TL para ele geçirildi. E.Y. ve B.K isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgilere ulaşılan 19 yaşındaki M.K isimli şahsın evinde, boyları 15cm ile 50 cm arasında olan 20 kök Hint keneviri 0,59 gram kokain, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan ışıklandırma ve havalandırma düzeneği ve muhtelif tarım ilaçları ele geçirildi., M.K sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MUĞLA