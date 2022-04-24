Marmaris'te narkotik ekipleri zehir tacirlere göz açtırmıyor - Son Dakika
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Marmaris'te narkotik ekipleri zehir tacirlere göz açtırmıyor

24.04.2022 15:39
Marmaris'te narkotik ekipleri zehir tacirlere göz açtırmıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıkılaştıran narkotik ekipleri, farklı adreslere düzenledikleri operasyonlarda 8 şüpheliyi gözaltına alırken, hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıkılaştıran narkotik ekipleri, farklı adreslere düzenledikleri operasyonlarda 8 şüpheliyi gözaltına alırken, hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yaklaşan yaz sezonu ve Ramazan Bayramı öncesi zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Narkotik ekipleri Marmaris'in farklı mahallelerinde 3 farklı adrese yaptıkları operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden; 5'ine uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılarak adli kontrollü serbest bırakılırken, 3'ü de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yapılan operasyonlarda; toplamda yaklaşık 3 kilo esrar, 10 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ele geçirildi. - MUĞLA

Marmaris'te narkotik ekipleri zehir tacirlere göz açtırmıyor
Marmaris'te narkotik ekipleri zehir tacirlere göz açtırmıyor
Marmaris'te narkotik ekipleri zehir tacirlere göz açtırmıyor
Marmaris'te narkotik ekipleri zehir tacirlere göz açtırmıyor
Marmaris'te narkotik ekipleri zehir tacirlere göz açtırmıyor
Marmaris'te narkotik ekipleri zehir tacirlere göz açtırmıyor

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Ramazan Bayramı, Marmaris, Narkotik, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te narkotik ekipleri zehir tacirlere göz açtırmıyor - Son Dakika


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