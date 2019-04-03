Son Dakika Haberleri: Marmaris'te Nisan Yağmuru

Marmaris'te Nisan Yağmuru

52 dakika önce

Marmaris'te Nisan yağmuruMUĞLA - Marmaris'te Nisan yağmurları başladı.

Marmaris'te Nisan yağmuru

MUĞLA - Marmaris'te Nisan yağmurları başladı. Aniden bastıran yağışın yarına kadar devam etmesi bekleniyor.
Marmaris'te Nisan yağmurların başladı. Saat 17: 30 sularında başlayan yağış ara ara şiddetini artırdı. Yağışla birlikle bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Seyir halindeki bazı araçlar yoluna devam ermekte zorlanırken bazı vatandaşlar da ıslanmamak için büyük çaba sarf etti. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, hava sıcaklığının en yüksek 20 derece gösterdiği ilçede yağışların gece boyunca devam etmesi bekleniyor.
Nisan yağmurları, halk arasında bolluk, bereket ve şifa getirdiği inanılıyor. Özellikle tarımla uğraşan vatandaşlar Nisan ayının gelmesiyle birlikte yağmurun yağmasını dört gözle bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:40 Kaynak: İHA

Marmaris, Yerel
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