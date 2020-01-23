Marmaris'te Ocak ayında yazdan kalma günler - Son Dakika
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Marmaris'te Ocak ayında yazdan kalma günler

7 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yazdan kalma günler yaşanırken, güneşli havayı fırsat bilenler, sahil ve yürüyüş yollarında renkli görüntüler oluşturdu.

Marmaris'te Ocak ayında yazdan kalma günler, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yazdan kalma günler yaşanırken, güneşli havayı fırsat bilenler, sahil ve yürüyüş yollarında renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin büyük bölümünde görülen soğuk havanın aksine Marmaris'te, ocak ayında yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcaklığın 18 dereceyi bulduğu ilçede yaşayanlar, deniz kenarındaki kafeteryalara akın etti. Sahilde kurulan sandalye ve masalarda kışın, güneşin keyfini yaşayanlar, deniz manzarası eşliğinde içeceklerini yudumladı. Aileler ise çocuklarıyla gün boyu, plajlarda oyun oynadı. Bazı yerli ve yabancı turistler yelkenli öğrenmek için eğitmenler eşliğinde denize açıldı. Marmaris meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre; pazartesi gününe kadar havanın açık olacağı, gündüz 15-18, geceleri ise 3-5-derece arasında sıcaklığın değişeceği belirtildi.


Marmaris, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:01 Kaynak: DHA
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