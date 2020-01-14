Marmaris'te ocakta bahar havası; sahil ve parklar doldu - Son Dakika
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Marmaris'te ocakta bahar havası; sahil ve parklar doldu

16 dakika önce

MARMARİS'te, kış ayında güneşli havayı fırsat bilenler sahil ve parklara akın etti.

Marmaris'te ocakta bahar havası; sahil ve parklar doldu, System.String[]

MARMARİS'te, kış ayında güneşli havayı fırsat bilenler sahil ve parklara akın etti. Kimileri yürüyüş ve spor yaparken, kimileri de deniz manzarasını seyretti.

Yurdun birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Marmaris merkezde yazdan kalma günler yaşanıyor. Caddelere konumlandırılan elektronik termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği ilçede, ocak ayında güneşli havayı görenler, sahile ve parklara akın etti. Atatürk Caddesi'nden oteller bölgesi olarak bilinen Uzunyalı mevkisine kadar uzanan 6 kilometrelik sahil yolu, koşan, yürüyüşe çıkan ve bisiklete binenlerle doldu. Aileleriyle sahile gelen çocuklar, kumlarla oynadı, ayaklarını denizi soktu. Sahildeki restoran ve kafeteryalarda neredeyse oturacak yer kalmadı. Kimileri de deniz manzarası eşliğinde selfie yaptı.

Saman İskelesi'ndeki park çocuklarla dolarken, ebeveynleri de buradaki çay bahçesinde oturdu. Bazı Marmarisliler de sahilde kurdukları masalarında piknik yaparken bir yandan da oltalarını denize salarak balık tutmanın keyfini yaşadı.

Ankara'dan torununu görmek için Marmaris'e geldiğini belirten emekli Mehmet Aslan Bahçe, "Gelirken soğuk olabileceğini düşünüp, montla geldim. Ankara'da her yer kar ile kaplıyken, burada bahar havası var. Torunumla birlikte sahil kenarında çayımı içip eşsiz deniz manzarası eşliğinde güzel havanın keyfini çıkarıyorum. Ankara'ya döndüğümde tüm dostlara bu güzellikleri anlatacağım" diye konuştu.

Ahmet Tansever ise "Böyle güzel hava başka yerde yok. Ocak ayında bahar havası yaşıyoruz. Güzelliğin tadını çıkartıyorum" dedi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar etkisini göstereceğini belirterek, gündüz sıcaklıklar 18- 20 derece arasında seyredeceğini, nemin yüzde 51- 55 arasında olduğunu, perşembe gününden itibaren de aralıklı yağmur beklendiğini açıkladı.


Atatürk Caddesi, Marmaris, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:16 Kaynak: DHA
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