Marmaris'te öğretmenevi ve polisevi sağlık çalışanlarına tahsis edildi - Son Dakika

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Marmaris'te öğretmenevi ve polisevi sağlık çalışanlarına tahsis edildi
6 saat önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına, ihtiyaç duymaları halinde dinlenmeleri için öğretmenevi ve polisevi tahsis edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına, ihtiyaç duymaları halinde dinlenmeleri için öğretmenevi ve polisevi tahsis edildi.
Marmaris Kaymakamlığı, salgınla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmeleri ve ailelerini salgın ihtimalinden uzak tutabilmeleri için, ihtiyaç duymaları halinde öğretmenevi ve polisevini hazır hale getirdi.
Bu kapsamda öğretmenevi ve polisevi dezenfekte edildi.
Tahsis edilen yerlerde, Marmaris Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde görevli sağlık çalışanları kalacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:58 Kaynak: AA
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