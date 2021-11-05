Marmaris'te okul servisi şoförlerine trafik eğitimi verildi - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde okul servisi şoförlerine trafik eğitimi verildi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Şube, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Trafik ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden görevliler güvenli trafik sürüşü, kazaları önleme çalışmaları kapsamında 66 okul servisi şoförüne eğitim verdi.

Marmaris İlçe Trafik Tescil Şube, İlçe Jandarma Trafik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri 66 okul servisi şoförüne yönelik Sabancı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıda hem şoförlere hem de araç rehberlerine servis yönetmeliği, pandemi sürecinde Covid-19 kuralları, güvenli sürüş, emniyet kemeri, trafik kurallarına ışık ve levhalara uyma ve öğrencilerin indirme bindirme güvenliliği konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren bilgilendirme toplantısında ayrıca kurallara uymama durumunda uygulanan maddi cezai işlemlerin haricinde belge iptallerine kadar gidebilecek konularda duyarlı olmaları hatırlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 2021-2022 servis şoförlerine yönelik talimatları hakkında bilgiler veren Komiser Barış Havsalı, "Korona virüs salgını ile ilgili alınan tedbirler mutlaka uygulanmalıdır. Servis içinde dezenfektan bulundurulmalı, sürekli havalandırılmalı ve sizler dahil öğrencilerin de maske takması gerekmektedir. Alınan tedbirler ve trafik kuralları uyulduğu takdirde hem sizin hem de çocuklarımızın can güvenliği sağlanır. Bilgilendirme toplantılarımız ardından günlük şok tabir ettiğimiz denetimler artırılacaktır. Kurallara uymayan sürücü ve rehber personellere gerekli tutanaklar tutulacaktır. İşinizi kaybetmek ve üzücü bir olayla karşılaşmak istemiyorsanız lütfen kurallara ve talimatlara uyun" diye konuşarak servis şoförlerini uyardı. - MUĞLA