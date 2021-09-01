MARMARİS'TE OKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde okullar yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Marmaris ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallesinde bulunan 45 okul, 2 günde ilaçlanarak dezenfekte edildi. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı öncesi belediye 12 kişilik ekip ile mesai gözetmeksizin okulların koridorları, tuvalet, sınıf ve ortak kullanım alanlarını ilaçladı. Ayrıca okulların tamir ve peyzaj gibi noktalarında teknik ekip destek oldu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Önümüzdeki Pazartesi'den itibaren okullarımız açılacak. İlçe merkezi ve kırsal mahallerdeki tüm okullar ilaçlanarak dezenfektesi sağlandı. Çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmesi için hafta sonları sık aralıklarla dezenfekte edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca talebe göre okulların tamir ve bakım gerektiren bölümlerin onarılması için ekiplerimiz hazır dedi.