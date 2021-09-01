Marmaris'te okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlandı - Son Dakika

Marmaris Belediyesi yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olması dolayısıyla okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelindeki okulların dezenfekte edildiğini, temizlik ekiplerinin öğrencilerin daha temiz ve hijyenik ortamda eğitim görmeleri için ilçe genelindeki devlet okullarının koridor, sınıf, bahçe, merdiven ve tuvaletlerini dezenfekte etti.

Ayrıca okulların bakım, tamir ve peyzaj gibi talepleri de yerine getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, tüm öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında sağlık ve başarı dileğinde bulundu.