Marmaris'te okullarda LGS hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin 20 okul 75 sınav salonunda hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin okullarda girecekleri sınavla ilgili okullarda gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Sınavın Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme, Kontrol Kılavuzu" çerçevesinde, temizlik, maske ve mesafe kuralları başta olmak üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Aldoğan, 6 Haziran Pazar günü 09: 30 ve 11: 30 olmak üzere iki oturum halinde yapılacak sınavdan bir gün önce tüm sınav binalarının yeniden temizleneceğine, bütün güvenlik tedbirlerinin alındığına dikkati çekti.

Marmaris'te 1025 öğrencinin LGS'ye gireceğine işaret eden Aldoğan, şunları kaydetti:

"Okullarımıza hijyen paketleri, sınava giriş belgeleri öğrencilerimizi beklemektedir. Sınav süresince ve verilecek arada, öğrencilerimizin temel gereksinimlerini karşılamak üzere, su, kuruyemiş gibi ikramlıklar hazırladık. Sınav öncesinde ve sonrasında rehber öğretmenlerimiz öğrencilerimizin yanında olacak. Velilerimizin içi rahat olsun çocuklarımız bize emanet."