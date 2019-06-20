Marmaris'te orman yangın
1 saat önce
MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:34 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Marmaris
ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Muğla
Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 helikopter, 37 arazöz, 4 dozer, 4 ilk müdahale aracı ve orman işçileri söndürme çalışmalarına başladı.
- Muğla
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