Son Dakika Haberleri: Marmaris'te orman yangın
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Marmaris'te orman yangın

1 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 helikopter, 37 arazöz, 4 dozer, 4 ilk müdahale aracı ve orman işçileri söndürme çalışmalarına başladı.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:34 Kaynak: DHA
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