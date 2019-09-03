Son Dakika Haberleri: Marmaris'te orman yangını (1)
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Marmaris'te orman yangını (1)

56 dakika önce

MARMARİS'te çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Marmaris'te orman yangını (1), System.String[]

MARMARİS'te çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Marmaris- Muğla karayolunun 17'nci kilometresindeki Taşhan mevkiinde, saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye yangın söndürme helikopterleriyle, arazöz ve orman ekipleri gönderildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:48 Kaynak: DHA
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