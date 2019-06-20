Marmaris'te orman yangını
16 dakika önce
Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü mevkisinde saat 15.30 sıralarında başlayan orman yangını devam ediyor.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:15 Kaynak: İHA
'nın Marmaris
ilçesi Hisarönü mevkisinde saat 15.30 sıralarında başlayan orman yangını devam ediyor.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, bölgeye çevre illerden helikopter desteği geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangınını havadan 7 helikopter, karadan 37 arazöz, 4 dozer, 4 ilk müdahale aracı ile yaklaşık 100 işçi söndürme çalışmalarına katılıyor. - MUĞLA
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