Marmaris'te orman yangını (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Muğla 'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık kızılçam ormanının kül olduğu belirtildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 26 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 6 kamyonet, 4 dozer, 4 treyler, 12 teknik personel, 5 memur, 10 mükellef ve 105 işçi karadan, 7 helikopter ise havadan söndürme çalışmalarına katıldı. Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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