Marmaris'te orman yangını (2)
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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜMuğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:55 Kaynak: DHA
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık kızılçam ormanının kül olduğu belirtildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 26 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 6 kamyonet, 4 dozer, 4 treyler, 12 teknik personel, 5 memur, 10 mükellef ve 105 işçi karadan, 7 helikopter ise havadan söndürme çalışmalarına katıldı.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
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