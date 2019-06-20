Son Dakika Haberleri: Marmaris'te orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Marmaris'te orman yangını

1 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Marmaris'te orman yangını, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 helikopter, 37 arazöz, 4 dozer, 4 ilk müdahale aracı ve orman işçileri söndürme çalışmalarına başladı.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:29 Kaynak: DHA
Muğla, Marmaris, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te iki katlı ev alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı Teröristbaşı Öcalan'ın İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısına HDP'den yanıt geldi Teröristbaşı Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısı yaptı Otobüsteki kadını darp edip kaçıran saldırganlar yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 22:41:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaris'te orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]