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Marmaris'te orman yangını

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.
Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arazöz ve orman işçileri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale ediliyor.
Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
Marmaris, Beldibi, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:06 Kaynak: AA
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