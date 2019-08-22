Son Dakika Haberleri: Marmaris'te orman yangını
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Marmaris'te orman yangını

22 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.

Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisi, itfaiye ekiplerince karadan müdahale ediliyor.

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Aynı bölgede yaklaşık aynı saatlerde son 4 günde üçüncü kez orman yangını çıktığı belirtildi.

Marmaris, Beldibi, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:11 Kaynak: AA
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