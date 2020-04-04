Marmaris'te orman yangını - Son Dakika

Marmaris'te orman yangını
6 saat önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.
Sarıana Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Marmaris Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, bölgenin kayalık olması nedeniyle güçlükle müdahale ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:47 Kaynak: AA
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