Marmaris'te orman yangını - Son Dakika
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Marmaris'te orman yangını

21.06.2022 20:46
Marmaris'te orman yangını

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Marmaris'in Amazon Koyu'nda kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Alevlerin Otluk Koyu istikametine hızla ilerlediği belirtildi. Yangına ilk etapta 5 helikopter ile müdahale edilirken, kara ekipleri de bölgeye yönlendirildi.


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Kaynak: DHA

Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te orman yangını - Son Dakika

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