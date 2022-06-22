Marmaris'te orman yangını (3)

'DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA TEYYAKKUZ HALİNDEDİR'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te etkili olan orman yangınını, Yangın Yönetim Merkezi'nden takip etti. Kirişci, Twitter hesabından yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Marmaris'deki yangını Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMAAFAD'dan yapılan açıklamada, yangına müdahale çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile eşgüdüm halinde devam edildiği belirtilerek şöyle denildi: "Bölgede meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde devam etmektedir. Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan AFAD ekipleri görevlendirilmiş; Afyonkarahisar, Kütahya, İzmir ve Uşak'taki AFAD ekipleri teyakkuz haline geçirilmiştir."BAKANLAR KİRİŞCİ VE SOYLU, BÖLGEYE HAREKET ETTI

Bu arada Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerde bulunmak ve çalışmaları yerinde takip etmek üzere Marmaris'e hareket etti.

ANKARA,