Marmaris'te orman yangını (3) - Son Dakika
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Marmaris'te orman yangını (3)

22.06.2022 00:08
Marmaris'te orman yangını (3)

'DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA TEYYAKKUZ HALİNDEDİR'Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te etkili olan orman yangınını, Yangın Yönetim Merkezi'nden takip etti.

'DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA TEYYAKKUZ HALİNDEDİR'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te etkili olan orman yangınını, Yangın Yönetim Merkezi'nden takip etti. Kirişci, Twitter hesabından yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Marmaris'deki yangını Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMAAFAD'dan yapılan açıklamada, yangına müdahale çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile eşgüdüm halinde devam edildiği belirtilerek şöyle denildi: "Bölgede meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde devam etmektedir. Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan AFAD ekipleri görevlendirilmiş; Afyonkarahisar, Kütahya, İzmir ve Uşak'taki AFAD ekipleri teyakkuz haline geçirilmiştir."BAKANLAR KİRİŞCİ VE SOYLU, BÖLGEYE HAREKET ETTI

Bu arada Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerde bulunmak ve çalışmaları yerinde takip etmek üzere Marmaris'e hareket etti.

ANKARA,


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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere bölgeye... Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere bölgeye...
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te orman yangını (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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