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Marmaris'te orman yangını başladı

58 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde orman yangını başladı.

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde orman yangını başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


Taşhan mevkisinde ormanlık alanda başlayan orman yangını sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait tüm hava araçları olay yerine sevk edilirken, karadan da arazözler olay yerine sevk edildi. - MUĞLA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:47 Kaynak: İHA
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