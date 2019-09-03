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Marmaris'te orman yangını başladı

27 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde orman yangını başladı.

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde orman yangını başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Taşhan mevkisinde ormanlık alanda başlayan orman yangını sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait tüm hava araçları olay yerine sevk edilirken, karadan da arazözler olay yerine sevk edildi.

()İHA)

Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:10 Kaynak: İHA
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