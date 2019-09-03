Marmaris'te orman yangını başladı
27 dakika önce
Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde orman yangını başladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:10 Kaynak: İHA
Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde orman yangını başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Taşhan mevkisinde ormanlık alanda başlayan orman yangını sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait tüm hava araçları olay yerine sevk edilirken, karadan da arazözler olay yerine sevk edildi.
()İHA)
Oyuncu Fulya Zenginer, denizde sevgilisini öpücüklere boğdu Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız HDP'li yöneticilere soğuk duş: Başlarım sizin Kürdistan davanıza