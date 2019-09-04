Son Dakika Haberleri: Marmaris'te orman yangını, bölgeye takviye helikopterler istendi
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Marmaris'te orman yangını, bölgeye takviye helikopterler istendi

1 saat önce

Marmaris'te orman yangını, bölgeye takviye helikopterler istendi Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkisindeki orman yangınına 5 helikopter ile yer ekipleri müdahale ediyorMUĞLA - Marmaris Taşhan mevkisinde başlayan orman yangını devam ediyor.

Marmaris'te orman yangını, bölgeye takviye helikopterler istendi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkisindeki orman yangınına 5 helikopter ile yer ekipleri müdahale ediyor

MUĞLA - Marmaris Taşhan mevkisinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, takviye ekipler istendi.

Muğla-Marmaris karayolu kenarında başlayan orman yangını sonrası Muğla'da konuşlu bulunan 5 helikopter havalandı. Yerden de arazözlerin yangın bölgesine sevk edilirken, yangının büyüme eğilimi göstermesi üzerine İzmir, Denizli ve Antalya'dan da 5 helikopter takviyesi talep edildi.

Çamlık bir bölgede ve karayolu kenarında başlayan orman yangınına çevre ilçelerden de takviye ekipler gönderildi.

Marmaris, Muğla, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 12:36 Kaynak: İHA
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