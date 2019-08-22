Son Dakika Haberleri: Marmaris'te orman yangını söndürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Marmaris'te orman yangını söndürüldü

28 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

Yerleşim yerlerine sıçramadan hızlı ve etkin müdahaleyle söndürülen yangında 2 dekar alan zarar gördü.

Aynı bölgede aynı saatlerde son 4 günde üçüncü kez yangın çıktığı belirtildi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, yanan alanda sabotaj ihtimaline karşı inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Marmaris, Beldibi, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'da hastanede yangın: 1 ölü, 8 yaralı
Muğla'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı Savcılık Atatürk'e yönelik hakaret içeren Put Adam kitabının satışını yasakladı Bankaların satışa çıkardığı konutlar, KDV olmadığı için yüzde 40 daha ucuza satılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 19:19:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaris'te orman yangını söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]