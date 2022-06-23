Marmaris'te orman yangının ilk başladığı nokta havadan görüntülendi, manzara yürek yakıyor - Son Dakika
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Marmaris'te orman yangının ilk başladığı nokta havadan görüntülendi, manzara yürek yakıyor

23.06.2022 15:22
Marmaris'te orman yangının ilk başladığı nokta havadan görüntülendi, manzara yürek yakıyor

Marmaris'te 21 Haziran akşamı başlayan ve kısa sürede yayılan orman yangını ile mücadele sürüyor. Yangının ilk başladığı alan ve yanan ormanlık bölge havadan helikopter ile görüntülendi. Göz alıcı yeşilliğin içinde küle dönen ağaçlar yürekleri sızlatıyor.

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SON DAKİKA: Marmaris'te orman yangının ilk başladığı nokta havadan görüntülendi, manzara yürek yakıyor - Son Dakika
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