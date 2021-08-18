Marmaris'te orman yangınından yaralı kurtarılan tilki tedavi altına alındı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınından yaralı kurtarılan tilkinin tedavisine başlandı.
Turgut Mahallesi, Delikyol mevkisindeki bir restoran işletmecisi ormanlık alanda yaralı tilki buldu.
Yangından etkilendiği, ayaklarının bir kısmının yandığı belirlenen tilki, Marmaris Milli Park Müdürlüğü ekiplerince işletmeden teslim alındı.
Tilki, Marmaris Milli Park Müdürlüğü ekiplerince Gökova Hayvan Hastanesine götürüldü.
Tedavisine başlanan tilkinin, yeniden doğaya bırakılacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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