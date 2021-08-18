Marmaris'te orman yangınından yaralı kurtarılan tilki tedavi altına alındı - Son Dakika

Yangından etkilendiği, ayaklarının bir kısmının yandığı belirlenen tilki, Marmaris Milli Park Müdürlüğü ekiplerince işletmeden teslim alındı.

Turgut Mahallesi, Delikyol mevkisindeki bir restoran işletmecisi ormanlık alanda yaralı tilki buldu.

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