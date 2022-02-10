Üye Girişi
Marmaris'te orman yangınları çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı - Son Dakika

Marmaris'te orman yangınları çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı

10.02.2022 12:15
Marmaris'te orman yangınları çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı

Marmaris ilçesinde 13-14 Kasım'da düzenlenen "Orman Yangınlarını Önleme, Söndürme ve Yanan Alanların Restorasyonu" çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı.

Marmaris ilçesinde 13-14 Kasım'da düzenlenen "Orman Yangınlarını Önleme, Söndürme ve Yanan Alanların Restorasyonu" çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı.

Belediye ve Ahbap Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen çalıştayın sonuç bildirgesi, kitapçık haline getirildi.

Bildirgenin yangınların çıkmasının engellenmesi, olası yangınlara hazırlık, yangınlar esnasındaki hareket planları ve yangın alanların restorasyonu çalışmalarına ışık tutacağı ifade edildi.

Yaz aylarında yüksek sıcaklıklar, kuvvetli rüzgarlar ve düşük bağıl nem dolayısıyla her bir tutuşmanın önüne geçilemez yangınlara neden olabileceğine işaret edilen bildirgede, bu yangınların önlenmesi ve söndürülmesinin yanı sıra yangın sonrasında yapılacak çalışmalarla ilgili öneriler yer aldı.

Bildirgede, uzmanların sunumlarının ardından çalışma grupları tarafından alınan kararlar ile yangından büyük oranda etkilenen arıcılık sektörü temsilcilerinin önerileri de paylaşıldı.

www.marmaris.bel.tr adresinde yayımlanan bildirgeye, "Hizmetler - Gerekli Bilgiler" alanından ulaşılabiliyor.

YORUMLAR
500

Marmaris, Yangın, Ahbap, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris'te orman yangınları çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:12 Lucescu, Portekiz-Türkiye maçı itirafı geldi! Sözleri adeta şifreydi
12:01 ATM'den 50 TL çekmek istedi, şans yüzüne güldü! Değeri paha biçilemez
12:00 TGRT sunucusu, gazeteci Cem Küçük'ten zam tepkisi: İnsanlar canından bezdi, durması gerekiyor!
11:59 Pandemi doğal yollarla çıkmadı mı? "Koronavirüs laboratuvardan sızdı" iddiasını güçlendirecek yeni deney
11:51 Pişkin taksicinin hem taşıma ruhsatı yok hem mesafe beğenmiyor hem de yolcuyu tartaklıyor! Artık ticari araç kullanmayacak
11:45 Sanata katkı yapmak isterken, 1.3 milyon dolarlık masraf çıkardı: Güvenlik görevlisi milyon dolarlık resme göz çizdi
11:44 AK Partili Hamza Dağ'dan artan hayat pahalılığı için yorum: İnşallah nisan-mayıs ayları...
11:31 Galatasaray'da yüzleri güldüren Pena gelişmesi
11:29 Kuruluş Osman'da dün neler oldu? Geyhatu, Osman Bey'i öldürmek için nasıl planlar yaptı?
11:24 Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylık tartışmalarına noktayı koydu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 12:21:51. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te orman yangınları çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement