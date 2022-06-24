Marmaris'te ormanları küle çevirdi! Yangını çıkaran şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Marmaris'te ormanları küle çevirdi! Yangını çıkaran şahıs tutuklandı

24.06.2022 12:32

Marmaris'teki orman yangınını çıkardığı tespit edilen ve gözaltına alınan şahıs, suçunu itiraf ederek tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangının başladığı Küfre Koyu'nda, yanında 2 benzin bidonuyla yakalanıp gözaltına alınan ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden S.A. tutuklandı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Marmaris Hisarönü'nde çıkan yangında sabotaj şüphesi üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ortak çalışma başlattı. Polis ekipleri ve Jandarma güçleri tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada toplam 3 bin 832 kişi ve aracı da sorguladı. İncelemeler sonucu yangının Saklı Koy'da çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duran yetkililer bölgede inceleme başlattı.

5 SUÇ KAYDININ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ekipler, yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölgede yakılmış halde 3 araç lastiği ve terkedilmiş 1 motosiklet buldu. Motosiklet sahibinin S.A. olduğu ve hakkında tehdit, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 5 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

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