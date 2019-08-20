Son Dakika Haberleri: Marmaris'te ormanlık alanda 1 gün arayla 2'nci yangın
Son Dakika Güncel Haber

Marmaris'te ormanlık alanda 1 gün arayla 2'nci yangın

1 saat önce

MARMARİS'te, 1 gün arayla aynı bölgede 2'nci kez orman yangını çıktı.

Marmaris'te ormanlık alanda 1 gün arayla 2'nci yangın, System.String[]
MARMARİS'te, 1 gün arayla aynı bölgede 2'nci kez orman yangını çıktı. Yangın büyümeden söndürülürken, polis kundaklama şüphesiyle araştırma başlattı.
Beldibi Mahallesi yakınlarında kızılçam ağaçlarının bulunduğu sık orman alanında, 1 gün arayla bugün de yangın çıktı. Bugün saat 15.30 sıralarında bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 2 itfaiye aracı ile orman ekiplerine ait 2 arazöz, 20 orman işçisi, 10 yangın müdahale ekibi ve 1 helikopter çalışma başlattı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürüldü. 2 dönümü bugün olmak üzere 2 günde toplam 5 dönüm ormanlık alan yangında zarar gördü. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kundaklama şüphesiyle araştırma başlattı.


Marmaris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



24 saattir kontrol altına alınamayan İzmir Karabağlar'daki yangın için Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi
İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, lüks teknelerinde tatil yapıyor Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Sağanak yağış geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 20:05:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaris'te ormanlık alanda 1 gün arayla 2'nci yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]