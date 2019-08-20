Marmaris'te ormanlık alanda 1 gün arayla 2'nci yangın
48 dakika önce
MARMARİS'te, 1 gün arayla aynı bölgede 2'nci kez orman yangını çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:13 Kaynak: DHA
MARMARİS'te, 1 gün arayla aynı bölgede 2'nci kez orman yangını çıktı. Yangın büyümeden söndürülürken, polis kundaklama şüphesiyle araştırma başlattı. Beldibi
Mahallesi yakınlarında kızılçam ağaçlarının bulunduğu sık orman alanında, 1 gün arayla bugün de yangın çıktı. Bugün saat 15.30 sıralarında bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü'ne bağlı 2 itfaiye aracı ile orman ekiplerine ait 2 arazöz, 20 orman işçisi, 10 yangın müdahale ekibi ve 1 helikopter çalışma başlattı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürüldü. 2 dönümü bugün olmak üzere 2 günde toplam 5 dönüm ormanlık alan yangında zarar gördü. Marmaris
İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Terörle Mücadele ve Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, kundaklama şüphesiyle araştırma başlattı.
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