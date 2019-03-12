Son Dakika Haberleri: Marmaris'te Otelde 900 Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltıda

Marmaris'te Otelde 900 Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltıda

1 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sahte içki üretimi yapılan apart otele düzenlenen operasyonda 900 şişe sahte içki ve 500 litre içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi, otel işletmecisi E.H. (40) gözaltına alındı.

Marmaris'te Otelde 900 Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltıda, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sahte içki üretimi yapılan apart otele düzenlenen operasyonda 900 şişe sahte içki ve 500 litre içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi, otel işletmecisi E.H. (40) gözaltına alındı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri,  Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla,  İçmeler Mahallesi'nde apart otelde sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine hareket geçti. Kapalı olan apart otele düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda zemin kattaki erzak deposunda farklı markalarla etiketlenmiş 900 şişe viski, vodka ve cin, 500 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, 100 şişe alkol aroması, boş alkol şişeleri, kapaklar ile sahte alkol yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi.

Öte yandan, otel işletmecisi E.H., 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereği gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünler imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:03 Kaynak: DHA

Marmaris, Güncel
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