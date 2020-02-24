Marmaris'te otizm semineri düzenlendi - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile 'Otizmli Bireyler, Otizm Erken Tanısı ve Aileler' konulu seminer düzenlendi.Mine Narin, Dilek Sabancı, Ayşe Özyeğin ve Caroline Koç gibi kurucu üyelerinin bulunduğu Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Marmaris'te otizmli birey ve otizmli ailelere bilgilendirme semineri düzenledi. Kültür Merkezi'nde iki gün sürecek seminerin ilki bugün yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Marmaris Engelli, Engelli Aileler Birliği Tulgay Hasar, otizmli çocuk sahibi aileler ve öğretmenlerin katıldığı seminerde vakfın Sürekli Eğitim Birimi Koordinatörü Psikolog Nehir Merinoslu, slayt gösterimiyle katılımcıları bilgilendirdi. İlk olarak vakıfın amacı hakkında bilgilendirmede bulunan Merinoslu, "Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, 'otizm spektrum bozukluğu' olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur. Genelde otizmliler, ileri zeka seviyesine sahip özel yetenekli kişiler olarak bilinirler. Ancak, bu otizmlilerin sadece yüzde 10'unun kapsıyor. Buna, 'saman sendromu' diyoruz. Otizmin belirtilerini sosyal iletişimsel yetersizlik ve takıntılı ilgi ve davranışlar olarak iki bölümde toplanıyor. Biz belirtileri sekiz başlıkta toplasak da burada 2 artı 2 dört etmiyor. Her çocuk bireysel ve şahsına münhasırdır. Belirtiler ise göz teması kurmama, ismi söylendiğinde bakmama, parmağıyla istediğini göstermeme, yaşıtlarının oyunlarına ilgi duymama, sallanma, parmak ucunda yürüme, dönen nesnelere karşı ilgili olma, takıntılı davranışlar sergileme, konuşmada geriliktir. Otizmin tek çaresi erken tanı, yoğun ve sürekli eğitimdir. Avrupa'da bilim adamların yaptıkları araştırmalarda yapılan aşılar otizme neden olmamaktadır" dedi. 45 dakika süren seminere, yarın 'Otizmli Kişilere El Becerileri Kazandırılması' konusuyla devam edileceği bildirildi.