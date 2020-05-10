Son Dakika › Güncel › Marmaris'te otomobil yangınında faciadan dönüldü - Son Dakika
Marmaris'te otomobil yangınında faciadan dönüldü
6 saat önce
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iddiaya göre motor aksamında meydana gelen arıza nedeniyle seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iddiaya göre motor aksamında meydana gelen arıza nedeniyle seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangında alevler ağaçlara sıçramadan söndürülürken olayda yaralanan olmladı.
Olay, bugün akşam saatlerinde Marmaris ilçesinin Osmaniye ile Bayır Mahallesi arasındaki çevresi sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı karayolunda meydana geldi. Şahin Açıkgözoğlu, 4 arkadaşıyla birlikte 48 M 3282 plakalı otomobiliyle yola çıktı. İddiaya göre, otomobilin motor aksamında meydana gelen arıza nedeniyle seyir halindeyken yanmaya başladı. Açıkgözoğlu ve 4 arkadaşı otomobilden inerek, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arozözler yola çıktı. Kısa sürede yangın yerine ulaşan orman ekipleri otomobil yangınını söndürerek ormana sıçramasını engelledi. Yapılan soğutma çalışması sonrası gelen jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. Tamamen yanan otomobil özel çekici yardımıyla otoparka çekildi. Karayolu temizlendikten sonra trafiğe açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 11:35 Kaynak: DHA
Son Dakika Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı