İbrahim Pala, Azerbaycan ekibince yanmaktan kurtarılan evine bu ülkenin bayrağını astı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oturan İbrahim Pala, orman yangınında Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiye ekiplerince alevlerden son anda kurtarılan evindeki Türk bayrağının yanına Azerbaycan bayrağı astı.

Hisarönü Mahallesi'ndeki ormanlık alana sınır evde oturan 56 yaşındaki Pala, AA muhabirine, çevrelerini saran alevlerden kurtulma anlarını anlattı.

Ailesiyle korku dolu dakikalar yaşayan Pala, Türkiye'nin yangınla mücadelesi için Azerbaycan'dan gelen itfaiye ekibinin son andaki müdahalesiyle bugün evinde oturabildiğine dikkati çekti.

İlçedeki bir otelin teknik ekibinde çalıştığını belirten Pala, yangının başlamasıyla evine giderek çocuklarıyla çevrede önlem almaya çalıştıklarını söyledi.

Evinin ormanın bitişiğindeki Kızlan mevkisinde olması nedeniyle rüzgarın da etkisiyle alevlerin kısa sürede yaklaşmasını beklediklerini dile getiren Pala, "Her şey bir anda oldu. Evimizin arkasındaki tepe yanıyordu. Oradan bir kozalağın fırlamasıyla evimizin arkası alev aldı. Evin üst tarafında birarazöz bekliyordu. Yangın her tarafı birden sarınca o da çaresiz kaldı. O an köyün gençleri küçük bir tankerle geldi. İlk etapta onlar müdahale ettiler ancak yangın eve sıçradı. Onlar da çaresiz kaldı. Tankerin hortumu da kısa kaldı." ifadelerini kullandı.

"40 yıllık emek yok olurdu"

Çaresiz ne yapacaklarını düşünürken sağa sola koşturduklarını söyleyen Pala, Azerbaycan'dan gelen ekiplerin bir anda karşısında belirmesiyle umutlandığını dile getirdi. Pala, o anları şöyle anlattı:

"O anda bir baktım bir tabur asker geliyor. Azerbaycan askerleriymiş. Allah onlardan razı olsun. Askerler sırt tulumbasıyla evimize yaklaşan alevlere müdahale etti. Ardından arazöz de yetişti, kepçe de yetişti, ev söndü. Azerbaycan askerlerinin müdahalesi olmasaydı evimiz şimdi yoktu. Canımıza bir şey olmadı Allaha şükür. Depomuz içindeki eşyalarımızla yandı. Ama öncelikle oturduğumuz evin kurtarılması gerekiyordu. Çok şükür evimizi alevler sarmadı. Çünkü ev yanmasın diye eve yöneldiler. Allah razı olsun, onlar olmasaydı ev yanar giderdi. Yani 40 yıllık emek yok olurdu."

Azerbaycan ekibindekileri, alevlerin uzaklaşmasının ardından ayrı ayrı kucakladığını belirten Pala, "Hepsine çok dua ediyorum. Evimizin kurtarılması sırasında bölgede bulunan ekiplerin hepsine teşekkür mektubu hazırlayacağım." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı ekiplerin de yangının ardından evine gelerek hasar tespit çalışması yaptığını kaydeden Pala, "Evimdeki hasarları ölçtüler, biçtiler. Marmaris Kaymakamlığı acil olarak camlarımızın takılması için 10 bin lira gönderdi. Devletimiz sağ olsun, var olsun." diye konuştu.

Evinde sürekli Türk bayrağının asılı olduğuna işaret eden Pala, bu bayrağın yanında bundan böyle bir de Azerbaycan bayrağının dalgalanacağını söyledi. Pala, Türk bayrağının yanına Azerbaycan bayrağı astı.

Marmaris'te 29 Temmuz'da Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yayılmıştı. İçmeler, Osmaniye, Turunç, Bayır, Turgut, Orhaniye ve Hisarönü mahallelerinde geniş bir alanda etkisini artıran yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etmişti.

Alevlerin sardığı Hisarönü Mahallesi'nde yaşanan büyük tehlike sırasında Azerbaycan'dan gelen itfaiye ekibi bölgeye müdahale etmişti. Bu sırada Azerbaycanlı ekibin, evlere asılı Türk bayraklarını yanmamaları için tek tek toplaması duygulandırmıştı.