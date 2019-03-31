Marmaris'te Oy Sayım İşlemi Başladı

- Oy sandıklarının açılması

Oyların sayımı

MUĞLA - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yurt genelinde oy verme işlemi tamamlandı.

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