Marmaris'te Oy Sayım İşlemi Başladı
31 dakika önce
- Oy sandıklarının açılması Oyların sayımı MUĞLA - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yurt genelinde oy verme işlemi tamamlandı.
- Oy sandıklarının açılması
Oyların sayımı
MUĞLA - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yurt genelinde oy verme işlemi tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:26 Kaynak: AA
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