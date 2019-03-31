Marmaris'te Oy Sayma İşlemi Başladı
1 saat önce
Marmaris'te sandıklar kapandı oy sayma işlemi başladı.
Marmaris
'te sandıklar kapandı oy sayma işlemi başladı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılan ilk seçimde Marmaris'te sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. 212 sandığın kurulduğu ilçede 68 bin 515 seçmenin bulunuyor. Marmaris'te beş aday belediye başkanı adayı olabilmek için yarışa girdi. Cumhur İttifakı AK Parti
Adayı Serkan
Yazıcıoğlu, DSP Adayı Ali Acar
, CHP
Adayı Mehmet Oktay
, Saadet Partisi
Adayı İlhan Özer ve Bağımsız Türkiye Partisi
Adayı Burhan Karataşoğlu aday olan isimlerdi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:44 Kaynak: İHA
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